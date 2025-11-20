Путешествия
Россияне более чем на сутки застряли на окруженном водой мосту во Вьетнаме

Россияне оказались заблокированы на мосту во Вьетнаме из-за наводнения
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Huy Han / AP

Туристический автобус с россиянами более чем на сутки застрял на окруженном водой мосту во Вьетнаме — вокруг размыты дороги, отсутствует помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Туристы выдвинулись в Нячанг вечером 18 ноября после экскурсии в Дананге. Ночью автобус оказался заблокирован на мосту из-за наводнения. Среди пассажиров — дети до 14 лет и несколько людей с диабетом. Некоторые 19 и 20 ноября должны были лететь обратно в Россию.

Россияне сообщили, что им удалось связаться только с консульством в Дананге, там знают местонахождение транспорта, но прогноз неутешителен. По имеющимся данным, в настоящее время вода продолжает прибывать на мост. Рядом нет ни полиции, ни спасателей, половина домов в ближайшей деревне ушла под воду «по самые крыши», а местные жители не пытаются бороться со стихией. Кроме автобуса с россиянами, на мосту застряли несколько большегрузов и транспорт с туристами из Китая и Вьетнама.

Ранее тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за сломанных самолетов авиакомпании. Сразу два лайнера Red Wings для дальних перелетов вышли из строя.

