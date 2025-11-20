Группа российских туристов застряла во Вьетнаме

Baza: Группа туристов из России застряла на мосту во Вьетнаме

Российские путешественники застряли на мосту во Вьетнаме из-за разлившейся реки. Речь идет о группе из 20 туристов, которые уже сутки не могут сдвинуться с места, о чем сообщается в Telegram-канале Baza.

Как уточняется, мост оказался смыт почти полностью, тем временем вода продолжает подниматься. Путешественники выехали на экскурсию из Нячанга в Дананг вечером 17 ноября, а обратно — вечером 18-го. По информации канала, ночью автобусу пришлось остановиться из-за наводнения.

В салоне туристического транспорта есть подростки 14 лет и несколько людей с диабетом. Отмечается, что у части группы в ближайшее время должны быть рейсы в Россию. По словам пассажиров, дозвониться удалось лишь до консульства в Дананге.

При этом полиции и спасателей рядом сейчас нет, поскольку половина местной деревни ушла под воду «по самые крыши», утверждают очевидцы.

Ранее тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за сломанных самолетов авиакомпании. Сразу два лайнера Red Wings для дальних перелетов вышли из строя.