Тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за сломанных самолетов авиакомпании

Shot: Россияне застряли во Вьетнаме из-за сломанных самолетов Red Wings

Тысячи российских туристов застряли во Вьетнаме из-за двух сломанных самолетов авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о рейсах из Нячанга в Москву, которые постоянно отменяются или переносятся. По словам туристов, им пришлось за свой счет продлевать отпуск, потому что явиться на работу они не смогли. Те, кто должен был вылететь 26 октября, теперь отправятся на родину 28-го. А вылет с 27 перенесли на 29-е.

Известно, что у Red Wings есть лишь три самолета, которые выполняют дальние рейсы. Оставшийся из них в настоящее время пытается осилить пассажиропоток и вернуть соотечественников домой.

В авиакомпании заявили, что причиной случившегося стал вынужденный дополнительный техосмотр лайнера. При этом они оплатили пассажирам проживание в отеле на время задержки рейса.

Ранее пассажиры авиакомпании Red Wings застряли в московском аэропорту Домодедово из-за поломки самолета — борт ремонтировали на летном поле. Он должен был вылететь в Хургаду, Египет, но задержался на 10 часов.