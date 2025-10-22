Путешествия
Пассажиры застряли в московском аэропорту из-за ремонта самолета на летном поле

Пассажиры не могут улететь в Египет из-за ремонта самолета на летном поле
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пассажиры авиакомпании Red Wings застряли в московском аэропорту Домодедово из-за поломки самолета — борт ремонтируют на летном поле. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что туристы не могут улететь в Хургаду (Египет) уже на протяжении 10 часов. Причина долгого ожидания — ремонт турбины самолета. Пассажиры рассказали, что их обманом вывели из зоны отправки самолета, заявив, что необходимо некое переоформление багажа.

Путешественники также пожаловались, что не спали и очень голодны. Кроме того, они оказались недовольны тем, что ни авиаперевозчик, ни воздушная гавань не предоставляют им актуальной информации о рейсе. «Никакой поддержки ни от Red Wings, ни от аэропорта. Самолет ремонтируют. Из окна видим, что ремонтируют турбину», — рассказали пострадавшие.

Ранее россияне на сутки застряли в аэропорту турецкой Антальи и попали на видео. Сначала рейс авиакомпании Turkish Airlines перенесли из-за непогоды, а затем и вовсе отменили по причине неисправности самолета.

