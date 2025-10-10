Путешествия
14:05, 10 октября 2025Путешествия

Россияне с грудными детьми на сутки застряли в аэропорту Турции и попали на видео

Россияне не могут улететь из Турции в Москву из-за отмены рейса Turkish Airlines
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Россияне на сутки застряли в аэропорту Турции из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали пассажиры, рейс TK3002 должен был вылететь из Антальи в Москву 9 октября в 19:45. Однако вылет перенесли на 23:00 из-за непогоды. В итоге выяснилось, что клиенты компании не могут улететь из-за неисправности самолета. Очевидцы утверждают, что на время ожидания им предоставили отель с плохими условиями.

Утром 10 октября путешественников привезли в воздушную гавань для посадки в 10 часов. Однако отправление вновь перенесли, на 18:00. «За все это время людям, в том числе семьям с грудными детьми, не дали воды и еды. Отношение скотское — наглое вранье в лицо, грубость», — рассказали пассажиры.

Подобная ситуация была и 8 октября: граждане РФ не смогли покинуть аэропорт турецкого курорта и улететь в Санкт-Петербург. Россиянам также не предоставили питание и попросили сдать покупки в дьюти-фри.

