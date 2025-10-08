Сотни российских туристов застряли в аэропорту Антальи

РИА Новости: Российские туристы не могут вылететь из Антальи

Сотни российских туристов не могут покинуть Анталью. Несколько рейсов задерживаются уже более чем на четыре часа, сообщает РИА Новости. По данным агентства, задержка затронула рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.

Пассажирам не предоставляют питание, детям не дают воду. «Россиянам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить обратно свой багаж. Представитель аэропорта добавил, что после этого туристам надо пройти на стойку, где им выдадут ваучеры и сообщат информацию про трансфер», — говорится в материале.

Как позднее пояснили в авиакомпании, задержки рейсов вызваны операционными изменениями. На некоторых маршрутах планируются замещающие рейсы с новыми номерами.

