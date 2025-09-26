Потолок пятизвездочного отеля в Турции обрушился на российских туристов и попал на видео

Mash: Потолок отеля Transatlantik Hotel & SPA в Анталье обрушился на россиян

Потолок пятизвездочного отеля в турецкой Анталье обрушился на туристов, среди которых было множество россиян. Последствия инцидента попали на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.

Уточняется, что гостиница Transatlantik Hotel & SPA находится в поселке Гейнюк в районе Кемер. В числе постояльцев много российских отдыхающих. Во время обрушения они завтракали в ресторане.

Предполагается, что причиной стала влажность в помещении.

Ранее пожар охватил турецкий курортный район Белек, расположенный в популярном у российских туристов курорте провинции Анталья. Туристов, в том числе россиян, эвакуировали из отелей.