Туристов эвакуировали из отелей из-за пожара на турецком курорте

Пожар охватил турецкий курортный район Белек, расположенный в популярном у российских туристов курорте провинции Анталья. Об этом написал портал AntalyaHakkında в социальной сети Х.

Из-за пожара из отелей эвакуировали туристов. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что жертв и пострадавших из-за ситуации с пожаром в Белеке среди российских туристов нет.

Ранее российские туристы рассказали о пожаре на турецком курорте. Айгуль Садыкова сообщила, что пожар распространялся по берегу, а территорию отеля Titanic Deluxe Golf Belek начало «засыпать» искрами.