09:20, 20 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о ядах в пиве для офицера Минобороны

ФСБ: Украинская спецслужба пыталась отравить офицера Минобороны РФ двумя ядами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украинская спецслужба пыталась отравить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью из двух высокотоксичных ядов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

Оперативники установили, что в подарочных бутылках с пивом присутствовали вещества британского производства колхицин и третбутилбициклофосфат. Последний является аналогом боевого отравляющего вещества (БОВ) VX нервно-паралитического действия. При попадании в организм эти яды приводят к мучительной гибели.

Ранее выяснилось, что украинские кураторы пообещали жителю Донецкой народной республики (ДНР) пять тысяч долларов за отравление российского офицера. Во время допроса мужчина признался, что оплату за передачу посылки они обговорили сразу. Получить деньги он должен был после совершения преступления.

