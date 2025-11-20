Силовые структуры
08:41, 20 ноября 2025Силовые структуры

Появились подробности о пытавшемся подмешать яд в пиво высокопоставленного военного ДНР

ФСБ показала видео задержания готовившего отравление военного за $5 тысяч
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Киев обещал жителю Донецкой народной республики (ДНР) пять тысяч долларов за отравление высокопоставленного офицера министерства обороны России. Об этом пишет ТАСС.

Во время допроса мужчина признался, что оплату за передачу посылки они обговорили сразу. После совершения преступления ему обещали пять тысяч долларов.

Задержание злоумышленника и его допрос попали на видео. На кадрах видно, как к подъезду подъезжает черный автомобиль, из которого выходит неизвестный с пакетом. Далее из подъезда выходит злоумышленник, берет пакет, а после этого его задерживают. После следуют кадры допроса, во время которого задержанный признал свою вину и рассказал подробности. Также на видео показаны бутылки с отравленным алкоголем и скриншоты переписок.

Ранее сообщалось, что задержанный должен был подмешать в бутылки с пивом смесь ядов британского производства такой силы, что попадание их в организм вызвало бы мучительную гибель в течение 20 минут. Это пиво он должен был подарить офицеру ДНР.

