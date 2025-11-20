ФСБ задержала жителя ДНР за попытку подмешать офицеру Минобороны яд в пиво

ФСБ задержала жителя ДНР за попытку отравить офицера Минобороны

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Донецкой народной республики (ДНР) за попытку покушения на высокопоставленного офицера Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Оперативники выяснили, что злоумышленник действовал по заданию военной разведки Украины. Он должен был подмешать в подарочные бутылки с пивом смесь ядов британского производства такой силы, что попадание их в организм вызвало бы мучительную гибель в течение 20 минут.

Ранее стало известно, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось совершить покушение на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу. Оно планировалось, когда чиновник навещал своих покойных родственников. Тогда были задержаны три человека — два гражданина России и мигрант из Центральной Азии.