На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище

На секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу пытались совершить покушение — чиновника планировали убить на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что покушение планировалось несколько дней назад, когда Шойгу навещал своих покойных родственников.

Убийство предотвратило ФСБ

О сорванном готовящемся покушении три дня назад официально сообщила ФСБ. Тогда в ведомстве не раскрыли имя «одного из высших должностных лиц России», которого хотели убить.

Издание «Коммерсантъ» подчеркнуло, что задержаны были три человека — два гражданина России, «ранее судимых и наркозависимых», и «нелегальный мигрант» из одной из стран Центральной Азии.

Кроме того, в подготовке убийства участвовал живущий в Киеве Джалолиддин Шамсов, которого российские правоохранительные органы разыскивают за незаконный оборот оружия и убийство.

Отмечалось, что во время следствия силовики изъяли средства связи — в смартфоне была обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб.

Накануне Шойгу посетил Египет

9 ноября Шойгу прибыл в Каир во главе межведомственной делегации для переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с Шойгу отметил, что высоко оценивает уровень и характер отношений между Египтом и Россией. Также он попросил передать приветствия российскому главе Владимиру Путину.

Позже профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов объяснил подоплеку его поездки.

Египет является одним из ключевых партнеров Москвы в вопросе безопасности морских перевозок, поэтому данная тема будет затронута в ходе визита Шойгу, выразил мнение профессор.

В октябре Владимир Путин поддержал сохранение за Сергеем Шойгу должности главы Русского географического общества (РГО).