Стало известно о связанной с Путиным просьбе президента Египта

Президент Египта ас-Сиси на встрече с Шойгу попросил передать приветствия Путину

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Каире попросил передать приветствия российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию египетского лидера.

«Президент начал встречу с просьбы передать приветствия российскому президенту Владимиру Путину», — сказано в сообщении. При этом ас-Сиси подчеркнул, что высоко оценивает уровень и характер отношений между Египтом и Россией.

Шойгу прибыл в Каир во главе межведомственной делегации для переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта.

Встреча президентов России и Египта состоялась в Москве 9 мая во время мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда Владимир Путин на арабском языке поблагодарил ас-Сиси за поздравления с Днем Победы.