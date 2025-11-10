Мир
18:27, 10 ноября 2025Мир

В России объяснили подоплеку поездки Шойгу в Египет

Профессор Бакланов: Египтяне могут много чего рассказать Шойгу
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Поездка секретаря Совбеза России Сергея Шойгу — подготовленный визит, а не спонтанное решение. В беседе с «Царьградом» профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов объяснил подоплеку поездки.

Египет является одним из ключевых партнеров Москвы в вопросе безопасности морских перевозок, поэтому данная тема будет затронута в ходе визита Шойгу, предположил профессор.

«Сейчас очень важно рассмотреть (не только с египтянами) вопросы безопасности морских перевозок в широком плане... Египет один из ключевых партнеров по этой проблематике. Я думаю, Шойгу будет эти вопросы рассматривать. Он хорошо их знает, и египтяне ему могут много чего рассказать», — отметил он.

Отношения государств дружественные, отметил профессор, однако выяснять, к кому Египет ближе: к России, США или Китаю, — не следует.

«Что касается того, с кем египтяне, то они этот вопрос очень не любят. Он им очень некомфортен, и они просят нас, американцев друг с другом ладить, потому что они совершенно не хотят выбирать, за кого они. И вот украинская проблематика для них очень мучительная и неприятная. Они ждут, чтобы побыстрее это кончилось», — заключил Бакланов.

9 ноября Шойгу прибыл в Каир во главе межведомственной делегации для переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с Шойгу подчеркнул, что высоко оценивает уровень и характер отношений между Египтом и Россией. Также он попросил передать приветствия российскому лидеру Владимиру Путину.

