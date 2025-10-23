Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:54, 23 октября 2025Россия

Путин поддержал сохранение за Шойгу одной должности

Президент России Путин высказался за переизбрание Шойгу главой РГО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал сохранение за Сергеем Шойгу должности главы Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер высказался за переизбрание Шойгу на пост президента РГО и напомнил о заслугах последнего на этой должности. Также Путин пошутил об агитации в день голосования.

Как известно, агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги [Сергея Шойгу] в возрождении Русского географического общества

Владимир Путин

В итоге делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Шойгу.

Ранее Шойгу рассказал о планах РГО на Донбасс. По его словам, среди основных тем, которые интересуют общество в регионе, — природа и исследование населяющих регион этносов. РГО намерено возобновить исследование этих областей в данном субъекте.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Названы сроки сертификации российско-белорусского самолета

    Трагедию со взорвавшейся колонкой в Луганске назвали терактом

    Эффективность санкций США против России поставили под сомнение

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости