Путин поддержал сохранение за Шойгу одной должности

Президент России Путин высказался за переизбрание Шойгу главой РГО

Президент России Владимир Путин поддержал сохранение за Сергеем Шойгу должности главы Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер высказался за переизбрание Шойгу на пост президента РГО и напомнил о заслугах последнего на этой должности. Также Путин пошутил об агитации в день голосования.

Как известно, агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги [Сергея Шойгу] в возрождении Русского географического общества Владимир Путин

В итоге делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Шойгу.

Ранее Шойгу рассказал о планах РГО на Донбасс. По его словам, среди основных тем, которые интересуют общество в регионе, — природа и исследование населяющих регион этносов. РГО намерено возобновить исследование этих областей в данном субъекте.