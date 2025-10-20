Россия
17:39, 20 октября 2025

Шойгу рассказал о планах на Донбасс

Секретарь СБ Шойгу: РФ будет восстанавливать в Донбассе советские исследования
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Русское географическое общество (РГО) будет восстанавливать советские исследования в Донбассе и Новороссии. Об этих планах в регионе рассказал секретарь Совета безопасности России (СБ) Сергей Шойгу, его слова приводит KP.RU.

По словам Шойгу, среди основных тем, которые интересуют РГО в Донбассе, — природа и исследование населяющих регион этносов.

«Мы, конечно, хотим восстановить те исследования, которые были в том числе в советское время (...) Исследования по животному миру. А самое главное, это, конечно, все, что касается этносов», — заявил секретарь СБ.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил Артемовск (старое название — Бахмут) и заявил, что восстановление города возможно только после отодвигания линии фронта.

