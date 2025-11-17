Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:23, 17 ноября 2025Силовые структуры

Стало известно о покушении на Шойгу

Стало известно о покушении диверсантов на секретаря Совбеза Сергея Шойгу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Стало известно о разоблачении диверсионной группы, которая планировала совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника. Им оказался секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, сообщает «Московский комсомолец».

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии.

Документ устанавливает ответственность за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности вплоть до пожизненного заключения.

До этого сообщалось, что боец спецоперации из Башкирии в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    Названа возможная причина смерти туристов Стамбуле

    Глава Минтранса рассказал о подарке Путина

    Верховная Рада зарегистрировала петицию об отставке кабмина Украины

    Звонившие из Финляндии в Россию заметили посторонние голоса на линии

    Оценены шансы Овечкина забить во втором матче подряд

    По факту захвата заложника в Первоуральске возбудили уголовное дело

    Посла России вызвали в МИД Черногории

    В Америке взлетели цены на бензин из-за санкций и атак на российские НПЗ

    Стало известно о покушении на Шойгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости