Путин ужесточил наказание за диверсии

Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон во втором и третьем чтениях был принят Госдумой 11 ноября.

Документ устанавливает ответственность вплоть до пожизненного заключения за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности. Помимо того, возрастная планка ответственности за диверсию и терроризм понижается до 14 лет.

Закон отменил сроки давности по подобным преступлениям. Также поправки предусматривают уголовное наказание для организаторов диверсионно-террористической деятельности не только за руководство сообществом, но и за все совершенные их подчиненными преступления.

До этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что, согласно информации аналитиков ФСБ, средний возраст людей, которых втягивают в террористическую деятельность, стремительно снижается: в 2022 году он составлял 38 лет, в 2023 году — уже 28 лет.

