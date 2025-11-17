Путин ужесточил наказание за диверсии

Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон во втором и третьем чтениях был принят Госдумой 11 ноября.

Документ устанавливает ответственность вплоть до пожизненного заключения за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности. Помимо того, возрастная планка ответственности за диверсию и терроризм понижается до 14 лет.

Закон отменил сроки давности по подобным преступлениям. Также поправки предусматривают уголовное наказание для организаторов диверсионно-террористической деятельности не только за руководство сообществом, но и за все совершенные их подчиненными преступления.

До этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что, согласно информации аналитиков ФСБ, средний возраст людей, которых втягивают в террористическую деятельность, стремительно снижается: в 2022 году он составлял 38 лет, в 2023 году — уже 28 лет.