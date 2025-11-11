Россия
14:52, 11 ноября 2025

Госдума усилила уголовное наказание за диверсии

Госдума приняла закон об усилении уголовного наказания за диверсии
Никита Абрамов
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об усилении уголовного наказания за диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Закон вводит уголовную ответственность за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в диверсию. За подобное преступление могут лишить свободы на срок от 10 до 20 лет, а также наложить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

Помимо того, предусматривается пожизненное лишение свободы.

Закон также снижает возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в числе которых есть содействие террористической деятельности, диверсия, организация террористического сообщества и обучение в целях совершения диверсий.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что, согласно информации аналитиков ФСБ, средний возраст людей, которых втягивают в террористическую деятельность, стремительно снижается: в 2022 году он составлял 38 лет, в 2023 году — уже 28 лет.

