Россиянин поджег дом с ненавистными соседями и тремя их детьми

В селе Нагорное задержали мужчину, пытавшегося сжечь троих взрослых и их детей

В Новосибирской области за покушение на жизнь шести человек задержали 56-летнего местного жителя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, житель села Нагорное из ненависти к соседям в ночь на 18 ноября пришел к их частному дому и поджег веранду, которая являлась единственным выходом из жилого помещения. Внутри находились трое взрослых и трое детей. Им удалось покинуть дом через окна.

Следователи пообещали выяснить не только обстоятельства произошедшего, но и изучить обстоятельства, предшествующие совершению преступления.

Ранее в Петербурге 15-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья поджег машину российских силовиков.