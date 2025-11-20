Стал известен возможный гонорар Волочковой за участие в рехаб-шоу

Продюсер Дворцов: Волочковой заплатили 5 миллионов рублей за участие в рехаб-шоу

Балерина Анастасия Волочкова получила не менее пяти миллионов рублей за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей». Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем».

«Так как передача стала олицетворением алкашей и черным стебом, можно догадаться, что она пошла туда за крупную сумму», — подчеркнул Дворцов. Продюсер предположил, что в итоге гонорар все же не устроил артистку, поскольку она покинула проект со скандалом.

Сама танцовщица в беседе с изданием подтвердила, что ей «много заплатили». Конкретную сумму Волочкова не назвала, но отметила, что такие гонорары «другим и не снились».

Ранее Никита Джигурда раскрыл размер гонорара за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей». По словам актера, он получил сумму, эквивалентную 20 годам его пенсии. Он добавил, что мог бы получить еще больше денег, если бы согласился на скандал с Волочковой.