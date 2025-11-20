Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:47, 20 ноября 2025Культура

Стал известен возможный гонорар Волочковой за участие в рехаб-шоу

Продюсер Дворцов: Волочковой заплатили 5 миллионов рублей за участие в рехаб-шоу
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова получила не менее пяти миллионов рублей за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей». Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем».

«Так как передача стала олицетворением алкашей и черным стебом, можно догадаться, что она пошла туда за крупную сумму», — подчеркнул Дворцов. Продюсер предположил, что в итоге гонорар все же не устроил артистку, поскольку она покинула проект со скандалом.

Сама танцовщица в беседе с изданием подтвердила, что ей «много заплатили». Конкретную сумму Волочкова не назвала, но отметила, что такие гонорары «другим и не снились».

Ранее Никита Джигурда раскрыл размер гонорара за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей». По словам актера, он получил сумму, эквивалентную 20 годам его пенсии. Он добавил, что мог бы получить еще больше денег, если бы согласился на скандал с Волочковой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Назван главный страх Европы и Украины от неприятия плана Трампа

    В России ответили на призыв Генштаба Франции готовиться терять детей на войне

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости