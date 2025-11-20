Культура
Джигурда раскрыл размер гонорара за участие в шоу про алкоголиков-звезд

Джигурда заявил, что ему заплатили 20-летнюю пенсию за участие в рехаб-шоу
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Актер Никита Джигурда раскрыл размер гонорара за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей». Его цитирует Super.ru.

Артист отметил, что согласился на участие в проекте только ради денег. «Если бы мой любимый Стас Садальский и Оскар Кучера знали, сколько нам с Настей [Волочковой] заплатили за участие в этом шоу, в этом спектакле, то сами бы захотели поучаствовать — тем более что все было под контролем, договорено. Да, были импровизации, но я получил сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии — я же пенсионер!» — заявил он, отвечая на критику.

Джигурда также отметил, что мог бы получить еще больше денег, если бы согласился на скандал с Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала свой уход из рехаб-шоу.

До этого актер и телеведущий Оскар Кучера высказался об Анастасии Волочковой и Никите Джигурде после просмотра «Звезд под капельницей». Он выразил возмущение самой идеей съемки шоу про «алкоголиков-звезд».

