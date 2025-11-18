Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:22, 18 ноября 2025Культура

Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

Волочкова заявила, что ей не по пути с участниками шоу «Звезды под капельницей»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала свой уход из рехаб-шоу «Звезды под капельницей». Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам артистки, изначально «все было красиво» — создатели проекта устроили для участников вечеринку, где их «поили и кормили». «Было весело и ничего зазорного там не происходило. Но на следующее утро треш-блогер Саша разбросал мои белые розы и наступил мне на больное», — поделилась балерина, подчеркнув, что она очень трепетно относится к подаренным цветам.

Волочкова добавила, что после этого поняла, что ей «с этими ребятами не по пути и не по пути быть в этом проекте».

Ранее актер и телеведущий Оскар Кучера высказался об Анастасии Волочковой и Никите Джигурде после просмотра шоу «Звезды под капельницей». Он выразил возмущение самой идеей съемки шоу про «алкоголиков-звезд».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости