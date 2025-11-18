Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

Волочкова заявила, что ей не по пути с участниками шоу «Звезды под капельницей»

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала свой уход из рехаб-шоу «Звезды под капельницей». Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам артистки, изначально «все было красиво» — создатели проекта устроили для участников вечеринку, где их «поили и кормили». «Было весело и ничего зазорного там не происходило. Но на следующее утро треш-блогер Саша разбросал мои белые розы и наступил мне на больное», — поделилась балерина, подчеркнув, что она очень трепетно относится к подаренным цветам.

Волочкова добавила, что после этого поняла, что ей «с этими ребятами не по пути и не по пути быть в этом проекте».

Ранее актер и телеведущий Оскар Кучера высказался об Анастасии Волочковой и Никите Джигурде после просмотра шоу «Звезды под капельницей». Он выразил возмущение самой идеей съемки шоу про «алкоголиков-звезд».