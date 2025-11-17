Кучера раскритиковал шоу про алкоголиков-звезд

Оскар Кучера пожалел Волочкову и Джигурду из-за шоу «Звезды под капельницей»

Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался о балерине Анастасии Волочковой и артисте Никите Джигурде после просмотра шоу «Звезды под капельницей». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кучера выразил возмущение самой идеей съемки шоу про «алкоголиков-звезд».

«Они их, судя по всему, специально напаивают. Мне так жалко этих несчастных Волочковых и прочих желудей. Это какое-то дно», — поделился он.

Оскар добавил, что нельзя выставлять в таком свете «больных людей», даже ради рейтингов.

Ранее стало известно, что российский актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал высказывания актера Виталия Гогунского.