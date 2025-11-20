В ЕС рассказали о планах ослабить Россию

Каллас: План ЕС по Украине сводится только к ослаблению РФ и поддержке Украины

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что план Евросоюза (ЕС) по Украине включает два пункта: ослабить Россию и поддержать Украину. Ее слова приводит РИА Новости.

«Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву. Поощрение агрессии лишь приведет к ее усилению. У ЕС есть абсолютно четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину», — отметила она.

Каллас также выразила мнение, что санкции против России эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы России от продажи углеводородов.

Глава евродипломатии добавила, что в ЕС уже введены санкции, под которые попали более 550 судов, и проведены обширные дипломатические переговоры с так называемыми «черными» государствами, под флагами которых регистрируются эти суда.

Теперь они стремятся заключить предварительные соглашения о договоре с этими странами. Это законный механизм, позволяющий одной стороне проводить досмотр судна другой страны, что замедляет работу "теневого флота" и сокращает доходы России. Поэтому продолжат работать над расширением санкций против «теневого флота» — как в отношении самих судов, так и тех, кто обеспечивает их деятельность.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что обсудит с европейскими партнерами Вашингтона мирный план Трампа по урегулированию украинского кризиса.