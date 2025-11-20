Мир
20:41, 20 ноября 2025Мир

Госдеп США дал европейцам обещание по Украине

WSJ: Госсекретарь США Рубио пообещал обсудить с Европой план Трампа по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что обсудит с европейскими партнерами Вашингтона мирный план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на европейские высокопоставленные источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Рубио в пятницу проведет переговоры с высокопоставленными европейскими чиновниками, ответственными за национальную безопасность», — передает издание слова своих собеседников.

Источники также отметили, что страны Евросоюза никак не участвовали в создании плана Трампа и «до этого момента не были проинформированы об американском предложении».

Ранее официальный Киев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны мирный план урегулирования конфликта. В офисе президента подчеркнули, что Зеленский рассчитывает провести переговоры с Трампом в ближайшие дни.

