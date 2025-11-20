Силовые структуры
В ФСБ рассказали об украинских методах вовлечения россиян в диверсии через Telegram

В ФСБ рассказали о вербовке украинскими спецслужбами россиян через Telegram
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Украинские спецслужбы заманивают россиян для участия в диверсиях с помощью Telegram. Об этом сообщает издание Известия.

По данным издания, для вербовки на Украине специально создают фейковые аккаунты, в том числе и в других социальных сетях, но отмечается, что преимущественно это мессенджер Telegram. Аккаунты заполняются фальшивыми фото и видео, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

С помощью таких аккаунтов украинцы пытаются выйти на военнослужащих России, чтобы получить секретную информацию или организации покушение на них.

Ранее сообщалось, что изгнанный из Новороссийской епархии РПЦ священник был задержан за вербовку прихожан и казаков в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен).

