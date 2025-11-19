Задержанный за вербовку казаков в РДК российский священник сделал заявление

Изгнанный из Новороссийской епархии РПЦ священник, задержанный за вербовку прихожан и казаков в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен), сделал заявление. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, после задержания на допросе свою вину он признал.
Ранее задержание фигуранта в Краснодарском крае попало на видео.
По информации правоохранителей, задержанный — иерей Греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери. В конце 2023 года он начал общаться с представителями различных террористических организаций и по их заданиям вербовал россиян.