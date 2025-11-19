Задержание вербовавшего казаков в РДК изгнанного российского священника попало на видео

Задержанный за вербовку в РДК в Краснодарском крае бывший священник признал вину

Задержание вербовавшего казаков в Краснодарском крае в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) изгнанного российского священника попало на видео. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах показано, как силовики подбегают к мужчине на улице, кладут его на асфальт и надевают наручники. Во второй части видео снята квартира, в которой он проживал.

По данным агентства, на допросе фигурант свою вину признал.

Ранее сообщалось, что фигурант — иерей Греческой православной церкви имени Иверской Божьей Матери. Он был исключен из Новороссийской епархии РПЦ более 10 лет назад. В конце 2023 года он начал общаться с представителями различных террористических организаций и по их заданиям вербовал жителей региона.