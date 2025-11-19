Изгнанный российский священник вербовал казаков в РДК

ФСБ поймала изгнанного священника в Новороссийске за вербовку прихожан в РДК

В Краснодарском крае ФСБ задержала священника, изгнанного из Новороссийской епархии Русской православной церкви (РПЦ), за вербовку прихожан и казаков в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, фигурант — иерей Греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери. Он был изгнан из Новороссийской епархии РПЦ более 10 лет назад. В конце 2023 года он начал общаться с представителями различных террористических организаций и по их заданиям вербовал жителей региона. Его связь с представителями террористической организации РДК установлена. Кроме того, правоохранители проверяют данные о его связи с кураторами движения «Малиновый клин - независимая Кубань» (признано террористическим, запрещено в РФ).

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»).

