Силовые структуры
10:24, 1 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе проповедник и пастор провернули аферу на 10 миллионов рублей

В Петербурге пастор и проповедник евангельской церкви украли у геймеров ₽10 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Санкт-Петербурге пастор и проповедник евангельской церкви провернули аферу на 10 миллионов рублей, обманув 200 геймеров. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, они открыли скам-магазины техники, где обещали продавать видеокарты и другие комплектующие. В интернете у них были хорошие отзывы и договор поставки магазинов, но после оплаты и нескольких месяцев ожидания покупатели так и не получили технику. В магазине им рассказывали, что товар задержан на таможне и во всем виноваты поставщики. Спустя некоторое время продавцы вообще исчезли и перестали отвечать на сообщения. Обманутые покупатели провели свое расследование.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что в Омске священника Русской православной церкви приговорили к девяти годам за педофилию.

