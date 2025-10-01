В российском регионе проповедник и пастор провернули аферу на 10 миллионов рублей

В Петербурге пастор и проповедник евангельской церкви украли у геймеров ₽10 млн

В Санкт-Петербурге пастор и проповедник евангельской церкви провернули аферу на 10 миллионов рублей, обманув 200 геймеров. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, они открыли скам-магазины техники, где обещали продавать видеокарты и другие комплектующие. В интернете у них были хорошие отзывы и договор поставки магазинов, но после оплаты и нескольких месяцев ожидания покупатели так и не получили технику. В магазине им рассказывали, что товар задержан на таможне и во всем виноваты поставщики. Спустя некоторое время продавцы вообще исчезли и перестали отвечать на сообщения. Обманутые покупатели провели свое расследование.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

