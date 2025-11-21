Экс-замначальника генштаба ВСУ объявлен в международный розыск

МВД: Экс-замначальника ВСУ объявлен в федеральный розыск в России по статье УК

База Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации подтвердили объявление в федеральный розыск бывшего замначальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артура Артеменко. Об этом пишут РИА Новости.

Основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. По какой статье, в ведомственной базе не уточняется.

В октябре текущего года российские следователи заочно предъявили обвинение Артуру Артеменко.

По данным Следственного комитета (СК) России, украинский военачальник отдавал своим подчиненным преступные приказы об обстрелах населенных пунктов Донбасса. В результате которых погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.