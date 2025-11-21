Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:08, 21 ноября 2025Силовые структуры

Экс-замначальника генштаба ВСУ объявлен в международный розыск

МВД: Экс-замначальника ВСУ объявлен в федеральный розыск в России по статье УК
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / Global Look Press

База Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации подтвердили объявление в федеральный розыск бывшего замначальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артура Артеменко. Об этом пишут РИА Новости.

Основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. По какой статье, в ведомственной базе не уточняется.

В октябре текущего года российские следователи заочно предъявили обвинение Артуру Артеменко.

По данным Следственного комитета (СК) России, украинский военачальник отдавал своим подчиненным преступные приказы об обстрелах населенных пунктов Донбасса. В результате которых погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

    В Белом доме подтвердили отставку Келлога

    В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

    Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

    Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

    Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

    Киев исключил из мирного плана США один важный пункт

    В Америке раскрыли главный признак падения ВСУ

    Одна из жертв Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости