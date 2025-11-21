Евросоюзу предсказали годы утраченного процветания

ЕЦБ: Бездействие властей Евросоюза обернется утраченным процветанием

Если власти Европейского союза (ЕС) продолжат уклоняться от конкретных действий по стимулированию экономики, то это обернется годами упущенного процветания. Об этом предупредила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало Bloomberg.

В частности, она призвала к более активной европейской интеграции и констатировала, что ориентированная на экспорт бизнес-модель больше не соответствует духу времени. По мнению Лагард, Европа стала более уязвимой, в том числе из-за ее зависимости от третьих стран в вопросах безопасности и поставок критически важного сырья. Причинами новых потрясений стали пошлины США, конфликт на Украине и усиление конкуренции со стороны Китая.

«В то же время наш внутренний рынок замер», — признала руководитель ЕЦБ.

Лагард убеждена, что если Евросоюз сделает свой рынок по-настоящему единым, то экономический рост ЕС больше не будет зависеть от решений других государств. Она напомнила, что уже призывала к таким шагам шесть лет назад. Однако сегодня эти тезисы стали еще более актуальными. По словам Лагард, было бы безответственно бездействовать еще шесть лет, так как слабость региона угрожает его долгосрочному процветанию.

В конце весны Лагард заявила, что у евро есть шансы стать жизнеспособной альтернативой доллару, но для этого правительства стран Европейского союза должны сделать ряд серьезных шагов.