11:45, 21 ноября 2025

Готовивший подрыв железной дороги на Кубани рассказал на видео о конспирации

ФСБ: Готовивший подрыв на Кубани признался, что получил задание от куратора СБУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Гражданин Украины, задержанный по подозрению в подготовке подрыва железной дороги в Краснодаре, дал признательные показания. Запись допроса в ФСБ России публикует ТАСС.

На кадрах после задержания мужчина рассказывает, что получал от украинского куратора техническое задание, местоположение тайника со взрывным устройством. В целях конспирации он должен был запомнить инструкции и удалять переписку.

Ранее стало известно о предотвращении подрыва железнодорожных путей на Кубани, который готовил проживающий в российском регионе украинец.

По данным ФСБ, он был завербован Службой безопасности Украины в запрещенной соцсети. В телефоне мужчины найдена переписка с куратором по поводу совершения теракта. Из тайника изъято самодельное взрывное устройство.

Теракт был направлен на срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело.

