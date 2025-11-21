Предотвращен подрыв на железной дороге в Краснодаре

ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, задержан украинец

Предотвращен подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Задержан готовивший преступление гражданин Украины, проживающий на Кубани.

По данным ФСБ, он был завербован Службой безопасности Украины в запрещенной соцсети. В его телефоне найдена переписка с куратором по поводу задания на совершение теракта. Из тайника изъято самодельное взрывное устройство.

Теракт был направлен на срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону специальной военной операции (СВО). Возбуждено уголовное дело. Украинец дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Камчатки, который готовил теракты против российских военнослужащих.