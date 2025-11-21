Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

Суд дал 18 лет колонии жителю Камчатки, готовившему теракты против военных

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Камчатки, который готовил теракты против российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Первые три года из назначенного срока он проведет в тюрьме.

По данным следствия, россиянин вступил в украинскую организацию, признанную террористической и запрещенную на территории России. Он по заданию ее представителей смонтировал пропагандистский видеоролик. Затем мужчина изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства с целью совершения терактов против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Он был выявлен сотрудниками ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в Туле мужчину приговорили к 12,5 года колонии строгого режима за госизмену.