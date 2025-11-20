Россиянин получил срок за перевод криптовалюты за рубеж

В Туле мужчину приговорили к 12,5 года за госизмену

В Туле мужчину приговорили к 12,5 года колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 29-летний мужчина перевел криптовалюту иностранной компании, которая занималась работой против безопасности РФ. Эти средства предназначались для приобретения обмундирования, средств амуниции, предметов тактической экипировки, вооружения и беспилотников, которые могли использоваться для совершения диверсий на территории России.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность.

