18:53, 20 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за перевод криптовалюты за рубеж

В Туле мужчину приговорили к 12,5 года за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Туле мужчину приговорили к 12,5 года колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 29-летний мужчина перевел криптовалюту иностранной компании, которая занималась работой против безопасности РФ. Эти средства предназначались для приобретения обмундирования, средств амуниции, предметов тактической экипировки, вооружения и беспилотников, которые могли использоваться для совершения диверсий на территории России.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность.

Ранее сообщалось, что россиянин выслушал приговор за сожженные релейные шкафы.

