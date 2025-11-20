Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:41, 20 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин выслушал приговор за сожженные релейные шкафы

Во Владимирской области мужчину приговорили к 15 годам за диверсию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во Владимирской области мужчину приговорили к 15 годам за диверсию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 281 («Диверсия») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2023 года мужчина по заданию иностранного куратора, деятельность которого направлена против безопасности России, за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей совершил поджог двух релейных и батарейного шкафа с аккумуляторами на участке железной дороги «Ярославль — Александров». Свои действия он снимал на видео для дальнейшей отправки отчета куратору.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что перевод почти 400 тысяч рублей на чужой счет обернулся для россиянки 16 годами колонии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Венгрия выдвинула требование Украине

    Россияне выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

    Специально переехавшего многодетную россиянку водителя BMW осудили на 11 лет

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    В США рассказали о попытках Украины втянуть НАТО в конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости