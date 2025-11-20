Россиянин выслушал приговор за сожженные релейные шкафы

Во Владимирской области мужчину приговорили к 15 годам за диверсию

Во Владимирской области мужчину приговорили к 15 годам за диверсию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 281 («Диверсия») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2023 года мужчина по заданию иностранного куратора, деятельность которого направлена против безопасности России, за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей совершил поджог двух релейных и батарейного шкафа с аккумуляторами на участке железной дороги «Ярославль — Александров». Свои действия он снимал на видео для дальнейшей отправки отчета куратору.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

