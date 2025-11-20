Силовые структуры
20 ноября 2025

Перевод почти 400 тысяч рублей на чужой счет обернулся для россиянки 16 годами колонии

В Алтайском крае суд приговорил женщину к 16 годам за перевод 360 тыс. руб. ВСУ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд приговорил к 16 годам колонии общего режима 42-летнюю местную жительницу, которая перевела на чужой банковский счет 360 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Женщину признали виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, осужденная перевела почти 400 тысяч рублей на банковский счет, используемый военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом она финансово помогла иностранному государству в деятельности против безопасности России.

Ранее в Брянске суд приговорил 27-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы за то, что он общался с представителем ВСУ.

