Молодого россиянина обвинили в госизмене из-за его общения

В Брянске мужчина получил 12 лет за видео дислокации ПВО, отправленное ВСУ

В Брянске суд приговорил 27-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы за то, что он общался с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Брянской области.

Молодой мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным агентства, суд установил, что фигурант — противник проведения специальной военной операции (СВО). В 2022 году он вступил в переписку с представителем ВСУ и договорился, что будет передавать ему информацию о дислокации Вооруженных сил (ВС) России. В октябре 2024 года он снял на телефон видео места расположения ПВО и отправил его ВСУ.

Ранее сообщалось, что двух жителей Костромы, оказавшихся шпионами Службы безопасности Украины (СБУ), приговорили к 15 и 19 годам за государственную измену.