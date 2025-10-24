Силовые структуры
10:47, 24 октября 2025Силовые структуры

Шпионившим за военными россиянам дали срок за госизмену

Жителям Костромы дали 15 и 19 лет колонии за работу на Украину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Двух жителей Костромы, оказавшихся шпионами Службы безопасности Украины (СБУ), приговорили к 15 и 19 годам за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, осужденные передавали своим кураторам информацию о российских воинских частях, объектах и чиновниках Костромской области. Осужденный на 19 лет мужчина вышел на связь со спецслужбой противника по собственной инициативе, а после привлек к шпионажу своего знакомого.

Также инициатор работы на СБУ получил свой срок за торговлю наркотиками и за незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее в ЛНР сына семьи украинских шпионов отправили в колонию вслед за родителями.

