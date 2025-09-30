Сына семьи украинских шпионов отправили в колонию вслед за родителями

В Луганской народной республике (ЛНР) к 14 годам строгого режима приговорили 20-летнего жителя региона Валерия Рыжкова. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель прокуратуры ЛНР Елена Усачева.
По данным следствия, осужденный собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о дислокации и вооружении российских солдат, вел разведку и наблюдение, а также сознательно повреждал железнодорожные пути. Часть заданий Валерий выполнял со своими родителями. 49-летнего Александра и его супругу 42-летнюю Ирину Рыжкову ранее приговорили к 16 и 18 годам колонии соответственно.
Ранее Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 40-летнего Артема Матвеева к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.