17:00, 30 сентября 2025Силовые структуры

Сына семьи украинских шпионов отправили в колонию вслед за родителями

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) к 14 годам строгого режима приговорили 20-летнего жителя региона Валерия Рыжкова. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель прокуратуры ЛНР Елена Усачева.

По данным следствия, осужденный собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о дислокации и вооружении российских солдат, вел разведку и наблюдение, а также сознательно повреждал железнодорожные пути. Часть заданий Валерий выполнял со своими родителями. 49-летнего Александра и его супругу 42-летнюю Ирину Рыжкову ранее приговорили к 16 и 18 годам колонии соответственно.

Ранее Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 40-летнего Артема Матвеева к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

