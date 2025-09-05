Украинский шпион получил срок за передачу данных о российских войсках в ЛНР

Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 40-летнего Артема Матвеева к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.
Как установил суд, в январе 2023 года осужденный по собственному желанию собирал информацию о местах дислокации российских военнослужащих на территории ЛНР и передавал их спецслужбам Украины. Общение осуществлялось с помощью интернет-мессенджера.
Ранее в Херсонской области ФСБ задержала гражданина Украины, шпионившего за Вооруженными силами России.