Летучая мышь на два дня поселилась в московской квартире

В Москве летучая мышь два дня жила в кондиционере семьи

В Москве летучая мышь поселилась в кондиционере в квартире одной из семей. Об инциденте в столице пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Квартира, о которой идет речь, располагается на 20-м этаже здания на Хорошевском шоссе. Летучая мышь застряла в кондиционере и не смогла улететь самостоятельно. Семья вызвала спасателей спустя два дня, после чего животное достали из прибора и выпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в Москве резко выросло количество летучих мышей, залетающих в квартиры или гаражи жителей. По словам экспертов, эти животные не нападают на людей без причины, однако могут укусить, если попытаться взять их в руки.