Наталия Орейро рассказала о своей русской библиотеке

Наталия Орейро заявила, что у нее в Буэнос-Айресе много книг русских классиков
Андрей Шеньшаков

Фото: IMAGO / MPG / Globallookpress.com

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что в ее доме в Буэнос-Айресе есть много книг русских классиков. Ее слова приводит KP.RU.

Артистка отметила, что произведения русских авторов оказали на нее значительное влияние еще в детстве. По словам Орейро, многие ее коллеги в подростковом возрасте знакомились с книгами Льва Толстого, Антона Чехова и Федора Достоевского.

«В подростковом возрасте я прочитала "Войну и мир", и эта книга произвела на меня сильнейшее впечатление», — добавила актриса.

Ранее Орейро рассказала, что ее сын Мерлин проявляет интерес к России. По словам актрисы, это она привила ребенку интерес к культуре и традициям РФ. Мальчик теперь часто выбирает тему России для школьных проектов и интересуется географией, историей и достижениями страны.

