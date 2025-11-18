Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:55, 18 ноября 2025Моя страна

Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

Наталия Орейро рассказала, что ее сын интересуется Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Сын актрисы и певицы Наталии Орейро Мерлин проявляет интерес к России. Об этом она рассказала на пресс-конференции, посвященной фильму «Письмо Деду Морозу», сообщает «Пятый канал».

По словам актрисы, это она привила интерес ребенка к культуре и традициям страны: мальчик теперь часто выбирает тему России для школьных проектов и интересуется географией, историей и достижениями страны. Орейро сообщила, что у ребенка есть российский паспорт, он часто бывал в России.

«Он сам рисует березы. У него была целая папка с березами. Он даже приготовил борщ. Ему очень нравятся старые машины из России, например, Lada. Мы сделали ему кровать с деталями от машины 1950-х годов», — рассказала она.

Ранее Орейро рассказала, что была поражена тем, как бережно в России относятся к культуре и традициям. Она отметила, что с удовольствием готова сниматься в российских проектах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    В Кремле оценили готовность России к переговорам

    Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

    Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости