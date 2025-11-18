Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

Наталия Орейро рассказала, что ее сын интересуется Россией

Сын актрисы и певицы Наталии Орейро Мерлин проявляет интерес к России. Об этом она рассказала на пресс-конференции, посвященной фильму «Письмо Деду Морозу», сообщает «Пятый канал».

По словам актрисы, это она привила интерес ребенка к культуре и традициям страны: мальчик теперь часто выбирает тему России для школьных проектов и интересуется географией, историей и достижениями страны. Орейро сообщила, что у ребенка есть российский паспорт, он часто бывал в России.

«Он сам рисует березы. У него была целая папка с березами. Он даже приготовил борщ. Ему очень нравятся старые машины из России, например, Lada. Мы сделали ему кровать с деталями от машины 1950-х годов», — рассказала она.

Ранее Орейро рассказала, что была поражена тем, как бережно в России относятся к культуре и традициям. Она отметила, что с удовольствием готова сниматься в российских проектах.