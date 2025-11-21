Мир
00:40, 21 ноября 2025

Небензя заявил о запрете Зеленского признавать потери городов

Небензя: Зеленский запретил признавать потерю городов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Украинский лидер Владимир Зеленский запретил признавать потерю городов, а также запрещает войскам отступать. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, трансляция его выступления велась в Telegram-канале Постпредства.

«Главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций до последнего бойца, запрещает отступать. Такая линия украинского руководства не имеет никакого отношения к военной реальности и носит чисто политический характер», — заявил Небензя.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о том, что Купянск в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.

