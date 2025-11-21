Экономика
10:31, 21 ноября 2025Экономика

Основательница Wildberries обвинила банки в желании уничтожить конкурентов

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российские банки, которые выступают против скидок-бонусов на маркетплейсах, стремятся уничтожить конкурентов в лице онлайн-ретейлеров. Об этом заявила глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким, ее слова приводит РБК.

Позицию крупных российских финансовых организаций по поводу скидок-бонусов на маркетплейсах при оплате определенным способом Ким назвала «агрессивной». Ограничение подобной функции может привести к разгону инфляции, которая и без того продолжает оставаться на высоком уровне. «Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков <...> преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов», — констатировала она.

Против активного финансирования маркетплейсами скидок-бонусов при оплате определенным способом ранее выступила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она назвала это прерогативой традиционных финансовых организаций. Маркетплейсы при таком раскладе оказываются в более выгодном положении, так как коммерческие банки в этом случае теряют доходы.

Вскоре после претензий Набиуллиной скидками на маркетплейсах заинтересовались сотрудники Федеральной антимонопольной службы. В случае выявления нарушений принципов справедливой конкуренции ведомство примет соответствующие меры в отношении онлайн-ретейлеров. В крупнейших маркетплейсах выразили недоумение по поводу такого рода обвинений и призвали власти не вводить внешнее регулирование.

