Россиянам рассказали о возможности оплаты штрафа с задержкой и без наказания

Юрист Волков: ЧС или болезнь могут быть причиной несвоевременной оплаты штрафа

Юрист Максим Волков рассказал агентству «Прайм» о том, что можно оплатить штрафы с задержкой без какого-либо наказания. Одними из уважительных причин официально стали: серьезное лечение или болезнь, а также чрезвычайные ситуации, например, пожар или наводнение.

Еще одной уважительной причиной является ошибка в реквизитах для оплаты. Однако все препятствия для оплаты штрафа должны быть подтверждены.

«Больничный лист, справка от врача, документ о ЧС или квитанция с ошибкой от банка - такие доказательства будут основанием для отмены дополнительного наказания», — добавил Волков.

Соответствующее решение ранее принял пленум Верховного суда. Теперь суды обязаны учитывать уважительные причины, а не просто автоматически наказывать за просрочку штрафов.

По мнению юриста, такой подход правильный и справедливый. Потому что закон должен существовать для людей, а люди для закона.

