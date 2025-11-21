Россиянин получил большой срок за сбор информации о сотрудниках ФСБ

В Карачаево-Черкесии осудили мужчину на 14 лет по делу о госизмене

В Карачаево-Черкесии осудили мужчину по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в августе 2021 года 45-летний местный житель установил связь с представителем Службы безопасности Украины. По его заданиям он занимался сбором и передачей через мессенджер информации о сотрудниках ФСБ и деятельности органов безопасности России.

Его разоблачили в марте 2024 года.

Мужчина признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

